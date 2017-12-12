باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج). حظي لاعب الشطرنج الأذربيجاني كنعان عزت بالمركز الأول بـ6.5 نقطة من أصل 9 نقط ممكنة في مسابقة Australian Young Masters GM Norm المقامة في مدينة آديلايدا الاسترالية. شارك في المسابقة الدولية 10 لاعبين من استراليا وروسيا والهند وفرنسا واندونيسيا. نظمت المسابقة في 9 جولات حسب النظام السويسري.

AZERTAG.AZ : لاعب شطرنج أذربيجاني فائزا لمسابقة دولية في استراليا

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