لاعب شطرنج أذربيجاني فائزا لمسابقة دولية في استراليا
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).
حظي لاعب الشطرنج الأذربيجاني كنعان عزت بالمركز الأول بـ6.5 نقطة من أصل 9 نقط ممكنة في مسابقة Australian Young Masters GM Norm المقامة في مدينة آديلايدا الاسترالية.
شارك في المسابقة الدولية 10 لاعبين من استراليا وروسيا والهند وفرنسا واندونيسيا. نظمت المسابقة في 9 جولات حسب النظام السويسري.
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