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    لاعب شطرنج أذربيجاني فائزا لمسابقة دولية في استراليا

    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٣]

    باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

    حظي لاعب الشطرنج الأذربيجاني كنعان عزت بالمركز الأول بـ6.5 نقطة من أصل 9 نقط ممكنة في مسابقة Australian Young Masters GM Norm المقامة في مدينة آديلايدا الاسترالية.

    شارك في المسابقة الدولية 10 لاعبين من استراليا وروسيا والهند وفرنسا واندونيسيا. نظمت المسابقة في 9 جولات حسب النظام السويسري.

    AZERTAG.AZ :لاعب شطرنج أذربيجاني فائزا لمسابقة دولية في استراليا
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