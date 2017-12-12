بيان إدارة مسلمي القوقاز بشأن القدس

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت إدارة مسلمي القوقاز بيانا بشأن القدس.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة أن ماجريات في الأيام الأخيرة حول القدس التي تعد مقدسة بالنسبة للأديان السماوية والتي كانت قبلتنا الأولى من المسائل الحساسة بالنسبة لكل مؤمن ومتدين طبعا ومن الواجب أن تكون القدس محفوظة بصفتها مكانا خاصا بالمسلمين واهل الكتاب كونها مكان سلام وهدنة وفقا لحكم وإرادة الخالق عز وجل. ومن غير المسلم بسوء استعمال مشاعر دينية لأغراض سياسية حيث أن القدس التي جعلها الله تعالى مقدسة والتي تشمل على أماكن مقدسة بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين ينبغي لها أن تكون مكان سلام وحوار يخص بجميع البشرية وبالتالي، لا يمكن أن يكون أي قرار صادر بغض النظر إلى هذه القداسة والخصوصية والأهمية عادلا.

وجاء في البيان أن «أحداث عالمنا اليوم يثير قلقنا ومن الضروري اتخاذ خطوات ترمي إلى الحفاظ على حياة إنسان تعدّ قيمة مقدسة وإحلال السلام والاستقرار في فترة لا تهدأ فيها حالات التعصب والمواجهات القومية والدينية وكراهية الأجانب والخوف من الإسلام والإرهاب والتطرف ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار قرارات سياسية من شأنها أن تقدر بثمن حياة ملايين من الناس عواقب خطيرة للغاية لها واحتمالها أن تسبب بمواجهات وعدوانا ولا ينبغي أن يغيب عن البال في الوقت ذاته أن البشرية قد تتدنى من الهاوية اللانهائية بسبب مواجهات وكراهية قومية ودينية بين الناس.

وعدم سريان القانون الدولي وغض النظر عن موقف المجتمع الدولي نزعة خطيرة ونعلن إعلانا لا مواربة فيها ولا لبس عن أن القرار المصدر أحادي الجانب بإعلان القدس عاصمة أمرٌ غير مسلم به على الإطلاق كما لن يقبل أي قرار متخذ بصدد القدس لقاءَ أغراض ونوايا سياسية لان هذا يمكن أن يؤدي إلى خرق الحقوق ليس للمسلمين فقط بل ولغير المسلمين أيضا.

وقالت إدارة مسلمي القوقاز في البيان إنها تعترض على هذا القرار الذي يعرقل عرقلة كبيرة لإحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط ويهدد الأمن ويزيد من التوتر في المنطقة ولا يلقى عن المجتمع العالمي سوى استنكارا وتوبيخا وإدانة اعتراضا قاطعا باسم مسلمي القوقاز أجمعين وتعبيرا عن ملايين من المتدينين نجدد إصرارنا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 1967م بشأن القدس الذي يحدد ويثبت حقوق شعب فلسطين.

وختاما أوردت الإدارة الآية الثامنة لسورة المائدة من القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ». صدق الله العظيم.