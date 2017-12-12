باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج صدر أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي 24 مليونا و732 ألف و729 طن من النفط الخام. ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن قيمة النفط المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت 9 مليارات و637 مليون و331 ألف دولار.

AZERTAG.AZ : الجمارك تعلن حجم النفط المصدر من أذربيجان هذا العام

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