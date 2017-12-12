باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج صدر أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي 6 مليارات و 894 مليون و 305 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت مليارا و 156 مليون و 19 ألف دولار.

AZERTAG.AZ : الجمارك تعلن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان هذا العام

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