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    الجمارك تعلن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان هذا العام

    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٣]

    باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

    صدر أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي 6 مليارات و 894 مليون و 305 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت مليارا و 156 مليون و 19 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تعلن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان هذا العام
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