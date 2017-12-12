الجمارك تعلن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان هذا العام
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٣]
باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج
صدر أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي 6 مليارات و 894 مليون و 305 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان لجنة الجمارك أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت مليارا و 156 مليون و 19 ألف دولار.
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