    • / سياسة

    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 136 مرة

    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١٠:٤٧]

    باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 136 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية وقريتي دوفيخ وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي أيقيبار وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وكردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وقورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ : القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 136 مرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [١١:٣٢]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 121 مرة
    ١١.١٢.٢٠١٧ [١٢:١١]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 117 مرة
    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١١:٤٥‎]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 130 مرة
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 136 مرة