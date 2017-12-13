القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 136 مرة

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 136 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية وقريتي دوفيخ وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي أيقيبار وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وكردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وقورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.