    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض إنتاج 6.2 في المئاة من البترول و2.2 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان

    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صرحت الإدارة العامة للإحصاء لوكالة (أذرتاج) أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري بلغت 69.9 مليار مانات وهو اقل بنسبة 5 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط الخام في صناعة التعدين بلغ 35.7 مليون طن. وجاء في البيان أن استخراج النفط تراجع في البلد هذا العام بنسبة 6.2 في المائة والغاز 2.2 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انخفاض إنتاج 6.2 في المئاة من البترول و2.2 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١١:٣٠]
    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66.58 دولارا
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٤]
    الجمارك تعلن نسب النفط والغاز في صادرات أذربيجان هذا العام
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٣]
    الجمارك تعلن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان هذا العام
    ١٢.١٢.٢٠١٧ [٢١:٤٠]
    الجمارك تعلن حجم النفط المصدر من أذربيجان هذا العام
    انخفاض إنتاج 6.2 في المئاة من البترول و2.2 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان