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    الرئيس إلهام علييف يشارك في القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس

    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١٣:٣٧]

    إسطنبول، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة حول القدس بمبادرة جمهورية تركيا التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة.

    أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس تلبية لدعوة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

    يشارك في القمة ممثلون لـ48 من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بينهم 16 من القادة.

    في البداية تم التقاط صورة مشتركة.

    بدأت القمة بقراءة آيات من القرآن الكريم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس
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