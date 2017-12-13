سحب قرعة الدوري الإقليمي لكرة القدم اليوم

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

ينظم اليوم 13 ديسمبر حفل سحب القرعة لمسابقة الدوري الإقليمي لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن عملية سحب القرعة تنظم لدى 3 مدن وهي سومغايت بملعب كابيتال بنك أرينا وصابر آباد بمركز الشباب وأوغوز بفرع إدارة التعليم الإقليمي.

وأوضح أن مباريات الدوري الإقليمي تنطلق في 16-17 ديسمبر الحالي.

يذكر أن برنامج الدوري الإقليمي ينص على تنظيم مباريات على نطاق 3 مناطق والأولى تضم العاصمة والمنطقة الشمالية والثانية على المناطق الجنوبية والمركزية والثالثة على المناطق الشمالية الغربية والغربية على أن توزع الأندية على مجموعتين تحوي على 4 او 5 أندية لتخوض مباريات على مدى 4 دورات في المرحلة الأولى مرحلة المجموعات.

وستكشف مباراة ستنظم بين زعيمي المجموعتين عن فائز المنطقة ليتأهل الغالب لمرحلة نصف النهائي التي ستشارك فيها فائزات المناطق الثلاثة وفائز منطقة نخجوان وستنظم مباريات المرحلة الثانية لدى ملاعب محايدة مباراة وحيدة إلى مرحلة النهائي.