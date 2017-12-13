منتجع "شاهداغ" السياحي مستعد بالكامل لاستقبال زواره

قوصار، 13 ديسمبر (أذرتاج).

سيبدأ منتجع شاهداغ الواقع على احضان أحد أجمل المواقع الطبيعية في جبال القوقاز في أذربيجان استقبال زواره في الموسم الشتوي ابتداء من 16 ديسمبر لعام 2017.

سيستمتع عشاق الرياضة الشتوية بالأجواء والظروف الجميلة المهيأة في 11 حلبة للتزلج و13 منحدرا موجودا في منتجع شاهداغ.

سيستمتع زوار المنتجع في يوم حفل افتتاح الموسم الشتوي ببرنامج ترفيهي مفعم بالفعاليات والتسليات الى جانب الموسيقى الحي ودي جي، وسوق شتوية في الهواء الطلق، تسليات للأطفال الى جانب خصومات للإقامة في فندق "شاهداغ وسبا" تبلغ 40 في المئة لليلة 16 ديسمبر، وخصومات أكثر من 30 في المائة للقامة في فندق "ذروة" في تلك الليلة.

كما يتضمن البرنامج الترفيهي رياضة التزلج بأنواعها بما فيها ركوب لوح التزلج او التزحلق على المزلجة وعلى سفوح الجبل، رحلة استكشافية بالمركبات الثلجية، ركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي، النهوض الى القمة بالتلفريك والرحلة على الحصان والاستراحة في الحديقة للأطفال ورياضة الرمي والانزلاق بالحبل (زيبلاين)، فرصة الاستمتاع بالطيران المظلي وغيرها من انواع التسلية التي تبلغ عددها 13 نوعا.

يأتي منتجع شاهداغ في المركز الثاني بعد معالم العاصمة باكو من حيث عدد زواره خلال السنوات الأخيرة. يزداد عدد السياح الوافدين الى المنتجع من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطة عمان ودولة الكويت وقطر وباكستان وروسيا. في العام الماضي احتل السياح الوافدين من روسيا المرتبة الأولى من حيث العدد. كذلك وضعت استطلاعات رأي أجرتها المواقع السياحية الشهيرة في روسيا منتجع "شاهداغ" في قائمة أفضل الثلاثية الأولى لاماكن السياحة والاستراحة الصيفية والشتوية.

تعمل في المنتجع 3 فنادق ذات 5 نجوم ("شاهداغ هوتيل وسبا" و"بيك بالاس" و"بارك جاليت") وفندق ذو 1 نجمة (ذروة) الى جانب حوالي 20 مرفقا عاما (مطاعم ومقاه وملاه) ومراكز صحية ومراكز اللياقة البدنية و"سبا" واجارة ألواح التزلج وبيعها، حضانة الأطفال، قاعة المؤتمرات، وغيرها. حصل فندق "شاهداغ هوتيل وسبا" على 9 نقط في تقييمات موقع "بوكينغ كوم" لآراء نزلاء الفندق. مع هذا التقييم يحتل هذا الفندق المرتبة الثانية في أذربيجان والمرتبة الأولى في المنطقة الشمالية في البلد.

كشفت وكالة "تور ستات" التحليلية الروسية أسماء أكثر المنتجعات الجبلية شعبية للاستراحة في موسم الصيف على مستوى رابطة الدول المستقلة لعام 2017. يحتل منتجع "شاهداغ" في المرتبة الثانية في الخماسية الأولى لأشهر المنتجعات في رابطة الدول المستقلة للاستراحة الجبلية التي يفضلها السياح الروس. كذلك أصبح منتجع شاهداغ مقصدا للسياح العرب. كانت نسبة الأجانب الذين زاروا المنتجع في موسم الصيف المنصرم بمعدل 70 في المائة من بين السياح البالغ عددهم 40 ألف سائح. وسجلت نسبة السياح العرب من بين الأجانب أكثر من 80 في المائة.

منتجع شاهداغ أكبر منتجع جبلي للتزلج في المنطقة يقع في مساحة تشمل أكثر من ألفي هكتار. يعمل في خدمة السياح منذ عام 2012.