البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 14 ديسمبر
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٩]
باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ14 ديسمبر / كانون الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 14 ديسمبر.
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