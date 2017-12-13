البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 14 ديسمبر

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ14 ديسمبر / كانون الأول.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 14 ديسمبر.