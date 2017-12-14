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    زلزال بقوة 4 يضرب إيران

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٠:٤٨]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في إيران.

    وقع مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا من شمال مدينة كيرمان وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4 يضرب إيران
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