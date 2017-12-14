باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية والرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية البارونة رونا فيرهيد والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير التجارة وترويج الصادرات البريطانية

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