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    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 127.8 مليار دولار حتى الآن

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٧]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 127 مليار و889 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2001 حتى الأول من أكتوبر وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الحالي على واردات قدرها 5 مليارات و780 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني

    AZERTAG.AZ :عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 127.8 مليار دولار حتى الآن
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