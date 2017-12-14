وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قامت وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية والرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية البارونة رونا فيرهيد والوفد المرافق لها اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

كما تم وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة إحياء لذكراها.

ثم زارت الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.