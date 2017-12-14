    • / مجتمع

    مجتمع


    وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قامت وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية والرئيسة المشاركة للجنة الحكومية الدولية البارونة رونا فيرهيد والوفد المرافق لها اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه في المقابر الفخرية.

    كما تم وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة إحياء لذكراها.

    ثم زارت الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٥‎٥‎]
    منح شهادة التسجيل الرسمي لجماعة جوجوق مرجانلي الدينية
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٠]
    باحث روسي يكتب عن همجية الطشناقيين الأرمن
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٣٨]
    شركة "غوغل" تحتفي بذكرى يوم ميلاد قائدة الأوركسترا من باكو
    ٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٨]
    أعضاء وفد إعلامي مصري رفيع يزورون خط الجبهة
    وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء وزيرة التجارة وترويج الصادرات البريطانية ووفدها يزورون ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء