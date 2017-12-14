الرئيس الروسي يعقد المؤتمر الصحفي السنوي في موسكو

موسكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مؤتمره الصحفي السنوي الـ13.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم اعتماد 1640 صحفيا محليا وأجنبيا لحضور المؤتمر الصحفي. وجاء 1440 صحفيا إلى المؤتمر الصحفي للزعيم الروسي في العام الماضي.

ورد فلاديمير بوتين على 67 سؤالا من 47 صحفيا.

الموضوعات الرئيسية لهذا المؤتمر الصحفي هي الحرب في سوريا والاقتصاد والانتخابات الرئاسية.