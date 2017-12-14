عرض ترشيح عاصمة أذربيجان باكو إلى استضافة أكسبو 2025م لممثلي الأسلاك الدبلوماسية

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

جرى في 14 ديسمبر كانون الأول اليوم لدى مركز حيدر علييف عرض خاص بممثلي الاسلاك الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان بشان ترشيح عاصمة أذربيجان باكو إلى استضافة المعرض الدولي أكسبو 2025م.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الحفل حضره مسؤولو الدولة والحكومة بجانب ممثلي الاسلاك الدبلوماسية.

وألقى في حفل العرض الخاص كلمات كل من مساعد نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مدير مركز حيدر علييف أنار علي اكبروف ومساعد نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى رئيس الوفد الأذربيجاني لدى مكتب المعارض الدولي ائلتشين اميربايف والمدير التنفيذي للأمانة التنفيذية لإكسبو 2025م باكو بول فوستر.

وقدمت في العرض معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة وخطوات تتخذ حول ترشيح أذربيجان إلى استضافة المعرض الدولي اكسبو 2025م حيث سلمت رسالة الرئيس إلهام علييف إلى مكتب المعارض الدولي بشأن ترشيح العاصمة باكو إلى استضافة اكسبو 2025م في 18 مايو 2017م.

وقال مساعد نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مدير مركز حيدر علييف أنار علي اكبروف إن أذربيجان نظمت استقبالا ضخما في 14 نوفمبر في باريس بمناسبة ترشح باكو لاستضافة اكسبو 2025م بمشاركة نائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا حضره اكثر من 320 ممثل دولي.

وأشار إلى كسب أذربيجان فرصة عرض كرم الضيافة وطبيعته الخلابة ومطبخه الغني للوافدين من مختلف البلاد لزيارة المعرض الدولي المهيب مفيدا أن عددا كبيرا من قطاعات الاقتصاد المحلي سوف تستفيد من هذه الاستضافة أيضا.

وأشار علي اكبروف إلى وجود إرادة سياسية رفعية في البلد من جانب حكومة أذربيجان لدعم استضافة باكو المعرض الدولي.

كما تحدث عن مشاركته في اجتماع المشاركين الدولي الثاني الذي يعد من التحضيرات الأساسية لمعرض اكسبو 2020م في امارة دبي الإماراتية وعن اتفاقية موقع عليها تنص على مشاركة أذربيجان في ذلك المعرض.

ثم تحدث رئيس الوفد الأذربيجاني لدى مكتب المعارض الدولي ائلتشين اميربايف عن الاعمال المنفذة حتى اليوم ضمن مشروع اكسبو 2025م باكو وخطوات ستتخذ إلى انتخابات سوف تحدد مدينة تستضيف المعرض المذكور في نوفمبر 2018م.

وصف اميربايف مشاركة نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا في عرض باريس لمشروع استضافة باكو اكسبو 2025م وخطابها فيه بدعم قوي واهتمام خاص تعيره حكومة أذربيجان لهذا المشروع. وأشار إلى أن موضوع مشروع باكو 2025م هو «لنطور الرأسمال البشري من اجل بناء مستقبل أحسن» من المواضيع العالمية الملحة حيث ينبغي لعرض إكسبو 2025م باكو كمنصة عالمية سوف توحد جميع العالم وتبحث وتناقش المواضيع المهمة وتحقق أعمالا مهمة ومثمرة لان هذه الأفكار توافق مع استراتيجية أذربيجان طويلة الأجل الوطنية للتنمية مع تطابقه مع أغراض التنمية المستدامة الأممية أيضا.

وقال إن أذربيجان يودّ أن يجمع العالم جمعاء تحت قبة واحدة من اجل بحث إمكانات تنمية البشرية والناس في منصة عالمية لإيجاد سبل معالجة القضايا العالمية المدرجة في جداول الاعمال بما يصب في مصالح العالم جمعاء.

ولفت اميربايف أن مكتب المعارض الدولي لم ينظم حتى الآن ذلك المعرض في فضاء أوروبا الشرقية والقوقاز وحوض بحر الخزر ولان استضافة باكو المعرض ستوسع الجغرافية التقليدية المنظمة إياه.

وأحاط المدير التنفيذي للامانة التنفيذية لاكسبو 2025م باكو بول فوستر الحاضرين علما بمواصلات فنية رئيسية للمشروع واستعدادات قبل زيارة بعثة تقييم مكتب المعارض الدولي باكو في مارس 2018م. وزاد أن مساحة تنظيم المعرض في تقع شرق العاصمة باكو على مساحة 200 هيكتار.

وأضاف أن انضمام أذربيجان إلى نضال من اجل استضافة المعرض الدولي في باكو يعبر عن ثقة البلد في نفسه وامكاناته ومهاراته وتنميته سياسيا واقتصاديا حيث أن باكو مدينة آمنة بالكامل ومثير للاهتمام بقدمها وحداثتها ومعالمها الغنية والأثرية التاريخية لكل سائح وافد إلى البلد.

وابلغ تشغيل موقع خاص بالمعرض على العنوان www.bakuexpo2025.com .

ثم شاهد المشاركون مقاطع فيديو تعكس عن ثقافة وحضارة أذربيجان وتاريخه وتقاليده وعاداته وتسامحه الديني وكذلك ما قد استضاف البلد من المعارض والفعاليات الدولية الضخمة حتى الان.