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    نقل 20 مليار متر مكعب من الغاز بخط أنابيب الغاز الرئيسية في البلد

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٠]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نقل 19 مليارا و857.2 مليون متر مكعب من الغاز بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 33.4 % من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 6 مليارات و626.4 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 20 مليار متر مكعب من الغاز بخط أنابيب الغاز الرئيسية في البلد
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