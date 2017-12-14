نقل 40 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية في أذربيجان

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 39 مليون و127.1 الف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 78.9 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 30 مليون و862.1 الف طن من البترول من باكو بهذا الخط. وكذلك، تم خلال 11 شهرا نقل 5 ملايين و877.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.