نقل 40 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية في أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٩]
باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم نقل 39 مليون و127.1 الف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 78.9 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 30 مليون و862.1 الف طن من البترول من باكو بهذا الخط. وكذلك، تم خلال 11 شهرا نقل 5 ملايين و877.2 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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