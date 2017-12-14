باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج التقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا في 14 ديسمبر كانون الأول اليوم في باكو بوزيرة التجارة وتشجيع التصدير البريطانية رئيسة اللجنة الحكومية المشتركة البارونة رونة فيرهيد مع الوفد المرافق لها.

AZERTAG.AZ : نائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا تلتقي بوزيرة التجارة وتشجيع التصدير البريطانية مع الوفد المرافق لها

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