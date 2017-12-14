إنتاج نحو 1.7 مليون طن من وقود الديزل في باكو خلال 11 شهرا

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه أنتج مليون و718.4 ألف طن من وقود الديزل ومليون و97.6 ألف طن من البنزين للسيارات و169 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و539 ألف طن من الكيروسين و262.5 ألف طن من المازوت و33.6 ألف طن من زيوت التشحيم و208.8 ألف طن من زيت البيتومين و197.5 الف طن من فحم الكوك النفطي.