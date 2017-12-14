لجنة العمل والسياسة العامة البرلمانية تبرم وتحيل تعديلات تقليص مدة إصدار تأشيرة دخول إلى الاجتماع العام

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

عقدت لجنة المجلس الوطني للعمل والسياسة العامة اجتماعا تاليا في 14 ديسمبر كانون الأول اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع الاعتيادي افتتحه رئيس اللجنة هادي رجبلي وقدم وثيقة تنص على إدراج تعديلات وعلاوات في القانون في السياحة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الوثيقة المعدلة تحمل طابع تكييفها مع قانون الهجرة حيث أن العلاوة المدرجة في المادة الـ 7.1 من القانون تقضي بان مراجعة طلب إصدار تأشيرة دخول الكرتونية ينظر فيها خلال مدة أقصاها 3 أيام من الدوام ويتم منحها وتقنينها في حال غياب أساس لرفضها والبعث بها إلى عنوان بريدي الكرتوني للطالب بها وعند الامتناع عنها يبعث بهذا الصدد معلومة إلى البريد الإلكتروني للطالب بها فالعلاوة المقدمة في المادة المذكورة تنص على النظر في إصدار تأشيرة دخول الكرتونية خلال مدة أقصاها 3 ساعات في حال مراجعة طالب بها للحصول عليها بنظام معجّل.

واكد أعضاء اللجنة على أهمية هذه التعديلات والعلاوات وضرورتها خاصة من حيث تنمية المجال السياحي بهدف تسهيلها زيارة السائحين والأجانب وعديمي الجنسية البلدَ.

بعد البحث الشامل أحالت اللجنة مشروع القانون إلى الاجتماع العام للمجلس الوطني للتصديق عليه.