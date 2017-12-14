سفارة قطر تقيم استقبالا رسميا بالعيد الوطني في أذربيجان

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

أقامت سفارة دولة قطر لدى أذربيجان في 14 ديسمبر كانون الأول اليوم حفل استقبال رسمي بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

أفاد مراسل أذرتاج أنه بعد عزف السلامين الوطنيين للبلدين استهل سعادة يوسف بن حسن الساعي سفير دولة قطر في أذربيجان الحفل بكلمة تحدث فيها عن تطور العلاقات بين البلدين مفيدا أن العلاقات الأذربيجانية القطرية قيد التطور السريع في جميع المجالات. واكد على أن الاجتماع الأول للجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية القطرية المشتركة للاقتصاد والتجارة والفنية المنعقد في يناير العام الحالي قد ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.

وقال السفير القطري يوسف بن حسن إن زيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الدوحة فبراير 2017م قد أعطت دفعة قوية لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وهنأ وزير الطوارئ الأذربيجاني كمال الدين حيدروف الشعب القطري باسم الحكومة الأذربيجانية بمناسبة هذا اليوم المجيد. وأشار الوزير حيدروف إلى أن العلاقات القائمة بين البلدين تستند إلى التقاليد الطيبة. وقال الوزير الأذربيجاني إن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة تسببت في المزيد من النمو السريع لعلاقات الصداقة بين البلدين. وأكد الوزير حيدروف على أن العلاقات المخلصة بين قائدي البلدين تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات الأذربيجانية القطرية بوتيرة سريعة مفيدا أن البلدين يتعاونان في مجال إدارة الحالات الطارئة أيضا.

ولفت الوزير إلى التعاون الناجح للبلدين لدى المحافل الدولية مشددا على أن أذربيجان تثني بدعم دولة قطر موقف أذربيجان المحق من صراع قراباغ الجبلي.

وشارك في الاستقبال الرسمي مسؤولون ونواب المجلس الوطني والسفراء وصحفيون وممثلون عن المجتمع.