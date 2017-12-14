أذرتاج من أثينا: جماعة فوضوية تهاجم سفارة السعودية في اليونان

أثينا، 14 ديسمبر، أذرتاج

هاجم أعضاء جماعة «روبيكون» الناشطة في اليونان على سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن فوضويين دمروا كشكا أمام السفارة بدرجات نارية وألقوا عبوات مفجرة على أراضي السفارة. وأضاف أن مهاجمين رددوا هتافات عند شن غارة على السلك الدبلوماسي السعودي ومن بينها احتجاجها على قصف السعودية على أراضي اليمن.

يذكر أن جماعة روبيكون شنوا هجمات عدة مؤخرا على بضع مبان حكومية ومنها محاولة أعضائها اقتحام مبنى الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية في 17 نوفمبر الماضي. كما داهموا في أكتوبر السابق سفارة إسبانيا لدى اليونان.

ويدعو زعماء الأحزاب السياسية في اليونان لوضع الحد على أنشطة هذه المجموعة المخربة عاجلا معبرين عن عدم التسليم بفعاليات الفوضويين على الإطلاق.