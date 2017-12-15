    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت

    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:٤٣]

    سومقايت، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وصل الرئيس إلهام علييف في 15 ديسمبر / كانون الأول في زيارة إلى مدينة سومقايت.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه في البداية وضع الرئيس باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف المقام بوسط المدينة.

    وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمدينة سومقايت زاكر فرجوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال البناء والتشييد التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٨]
    نائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا تلتقي بوزيرة التجارة وتشجيع التصدير البريطانية مع الوفد المرافق لها
    ١٤.١٢.٢٠١٧ [١١:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير التجارة وترويج الصادرات البريطانية
    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١٩:٣٧]
    كلمة الرئيس إلهام علييف في القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس
    ١٣.١٢.٢٠١٧ [١٣:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت