الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠١٧ [١٢:٤٣]
سومقايت، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
وصل الرئيس إلهام علييف في 15 ديسمبر / كانون الأول في زيارة إلى مدينة سومقايت.
أفادت وكالة أذرتاج أنه في البداية وضع الرئيس باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف المقام بوسط المدينة.
وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمدينة سومقايت زاكر فرجوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال البناء والتشييد التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.
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