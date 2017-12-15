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    منتخب أذربيجان ينافس في 3 مباريات ودية بدبي

    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٣]

    باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني للسيدات لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 19-26 ديسمبر في دبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا سينافس في 3 مباريات ودية في إطار المعسكر التدريبي.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان ينافس في 3 مباريات ودية بدبي
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