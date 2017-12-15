منتخب أذربيجان ينافس في 3 مباريات ودية بدبي
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٣]
باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني للسيدات لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 19-26 ديسمبر في دبي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا سينافس في 3 مباريات ودية في إطار المعسكر التدريبي.
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