باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية أونتاريو لكندا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن الحادث وقع بالقرب من مدينة تفيد. كانت طائرة تابعة لشركة الطاقة "Hydro One".

AZERTAG.AZ : مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر في كندا

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