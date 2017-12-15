الرئيس إلهام علييف يتفقد مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية

سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم بجولة تفقدية في مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية للأعمال المنفذة بها وشارك في حفلات وضع حجر الأساس وتشغيل عدد من المؤسسات الجديدة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قدم للرئيس علييف معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة.

وجاء فيها أن هذا المشروع تحقق تنفيذا للقرار الجمهوري الموقع عليه من جانب الرئيس إلهام علييف عام 2011م وتبلغ مساحة مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية 505.64 هيكتار. وتم تدمير المباني والأجهزة في المساحة واستكملت المرحلة الأولى من اعمال الانشاء والتركيب من البنية التحتية التي تستجيب عن المطالب العصرية. وتستمر اعمال انشاء وتركيب مبنى اداري ومختبر ومدرسة مهنية فنية ومبنى سكني للعمال والطلاب ومركزي المعرض والمؤتمر واللوجيستية ومراكز الجمارك والعيادة الطبية وسكة الحديد والاطفاء ومستودعات ومراكز التفريغ والشحن وسائر المرافق والمنشآت.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف بعضا من المؤسسات المقيمة بالمدينة منها مجمع مصانع الإنتاج المتخصصة التابعة لشركة اس تي بي وشركة سوكار بوليمر وألكو لوبريكانت كو لانتاج زيوت التشحيم وام اس تي للخدمات الهندسية لإنتاج المواسير والخراطيم والتركيبات لها ومصنع باكو للمعادن غير الحديدية والسبائك الحديدية ومؤسسة انتاج السلكون والكالسيومومؤسسة أذربيجان للإسمنت الليفي وشركة تاباتيرا لإنتاج السجائر وغيرها.

وبعد الجولة التفقدية وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمصنع إنتاج الزجاج أذر فلؤات الذي سيعمل على تقنية شركة هورن غلاس الألمانية ومعمل مغزلة الصوف والصباغة لشركة أذر خالتشه لحياكة السجاد.

كما شارك الرئيس إلهام علييف في حفل تشغيل المرحلة الأولى من مصنع إنتاج المبيدات لشركة مجموعة كيلان الصناعية التي تقع على مساحة 21.4 الف متر مربع إنتاجية على 18.3 هيكتارا وتبلغ قدرة انتاج المرحلة الأولى من المؤسسة 20 الف طن سنويا لانتاج 145 ضرب من المبيدات ذات الجودة العالية وفقا للمعايير الدولية.

وشغل الرئيس إلهام علييف المؤسسة.

ثم حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح مركز معالجة المعلومات وتسجيلها ونقلها التابع لشركة اس تي دي سي في مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف بأسرة المؤسسة.

وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع.