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    تدشين مركز "البيانات الضخمة" في جامعة آدا

    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٩:٥‎١]

     

    باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج).

    تم تدشين مركز "البيانات الضخمة" للبحوث في جامعة آدا بدعم شركة بي بي وشركائها وذلك لأول مرة في أذربيجان.

    قال رئيس الجامعة البروفيسور حافظ باشايف في كلمة ألقاها في الحفل ان تأسيس المركز ضروري للغاية للمجتمع الأكاديمي للبلد. سيساعد المركز توسيع المهارات البحثية في كافة المجالات وتطوير البيئة البحثية في البلد.

    قال المدير الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونس ان " بي بي وشركاءها مسرورة لتدشين مركز "البيانات الضخمة" الجديد. ان المركز هو الأول من نوعه وهو مكان فريد من نوعه للدراسات. سيؤدي هذا المركز الى تطوير قطاع صناعي جديد في البلد. وهو يخلق فرصا واسعة لصيرورة البلد جزءا من سوق "البيانات الضخمة" العالمية ورائدا في معالجة البيانات الضخمة في المنطقة. كذلك سيساهم هذا المركز في إعداد كوادر وعلماء ومهندسين في هذا المجال.

    تم تزويد المركز باحدث التقنيات وتم تركيب 30 جناحا للعمل الى جانب تأسيس مكتبة غنية في موضوع البيانات.

    سيطلق برنامج درجة الماجستير في علم البيانات والتحليل في جامعة آدا.

    بدأ تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر عام 2016. كلفة المشروع 410 ألف دولار امريكي.

     

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    تدشين مركز "البيانات الضخمة" في جامعة آدا تدشين مركز "البيانات الضخمة" في جامعة آدا تدشين مركز "البيانات الضخمة" في جامعة آدا تدشين مركز "البيانات الضخمة" في جامعة آدا