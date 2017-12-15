افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت

سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم في حفل افتتاح متحف علم ورموز الدولة في مدينة سومغايت.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف.

وأحيط الرئيس إلهام علييف الذي قام بجولة تفقدية في المتحف علما بأن إنشاء المبنى استهل في فبراير 2017م الحالي واستكملت أعمال الإنشاء إلى سبتمبر. ومساحة المتحف العامة 10 آلاف متر مربع وهو مؤلف من 3 طوابق تضم صالتان للمعارض وغرف إدارية وخدمية. وتعمل في الصالتين 6 وحدات لعرض خارطة أذربيجان في حقبة الإمارات الأذربيجانية / الخانات / وأعلامها والشعارات النبيلة لمدن أذربيجان والعملات المعدنية القديمة والعملات الورقية ووثائق تعود إلى حقبة جمهورية أذربيجان الشعبية وغيرها.

ويقع متحف علم ورموز الدولة في أراضي كورنيش سومغايت المطل على بحر الخزر.