    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت

    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٩:٥‎٢]

    سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم في حفل افتتاح متحف علم ورموز الدولة في مدينة سومغايت.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف.

    وأحيط الرئيس إلهام علييف الذي قام بجولة تفقدية في المتحف علما بأن إنشاء المبنى استهل في فبراير 2017م الحالي واستكملت أعمال الإنشاء إلى سبتمبر. ومساحة المتحف العامة 10 آلاف متر مربع وهو مؤلف من 3 طوابق تضم صالتان للمعارض وغرف إدارية وخدمية. وتعمل في الصالتين 6 وحدات لعرض خارطة أذربيجان في حقبة الإمارات الأذربيجانية / الخانات / وأعلامها والشعارات النبيلة لمدن أذربيجان والعملات المعدنية القديمة والعملات الورقية ووثائق تعود إلى حقبة جمهورية أذربيجان الشعبية وغيرها.

    ويقع متحف علم ورموز الدولة في أراضي كورنيش سومغايت المطل على بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى قصر «كيميائي» الثقافي في سومغايت بعد الإصلاح الشامل
    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى إداري لفرع سومغايت لحزب يئني أذربيجان
    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٢:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى مدينة سومقايت
    افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت افتتاح متحف علم ورموز الدولة في سومغايت