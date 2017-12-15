الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى إداري لفرع سومغايت لحزب يئني أذربيجان

سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم في حفل افتتاح مبنى إداري لفرع سومغايت لحزب يئني أذربيجان.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المبنى.

وقدمت للرئيس إلهام علييف معلومات مفصلة خلال الجولة التفقدية وجاء فيها أن المبنى مكون من 3 طوابق تحوي غرف إدارية وغرف للنواب وقاعة للاجتماع والمؤتمر بسعة 300 مقعد وسائر الغرف الخدمية.

وقيل إن صفوف أعضاء فرع سومغايت لحزب يئني أذربيجان الحاكم تعدّ 26 ألفا و150 عضو.