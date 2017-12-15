بكين، 15 ديسمبر (أذرتاج). حبست محكمة منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي في الصين شابا عمره 19 عاما لمدة عام بسبب تحقيره صورة جينكيز خان. أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الصينية ان القضاء المحلي اتهم الشاب المسمى بـ"لوو" بمجاهرة الحقد الاثني والتمييز. يذكر ان فيديو يظهر إساءة الشاب لصورة جينكيز خان مؤسس امبراطورية المغول العظيمة أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تلقي الشرطة بلاغا احالت القضية الى القضاء. رغم اعتذار الشاب امام المحكمة لم يتيسر له الإفلات من العقاب.

AZERTAG.AZ : حبس شاب قام بتحقير جنكيز خان

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