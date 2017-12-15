الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى قصر «كيميائي» الثقافي في سومغايت بعد الإصلاح الشامل

سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

تعرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم على الظروف المهيأة لدى قصر «كيميائي» الثقافي في سومغايت التابع للاتحاد الإنتاجي «أذر كيمياء» لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار بعد عملية الإصلاح الشامل.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس مجلس الرقابة للاتحاد الإنتاجي «اذر كيمياء» مختار بابايف قدم معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة.

وجاء فيها أن قصر «كيميائي» الثقافي في سومغايت مشغل عام 1986م ووجه الرئيس إلهام علييف عام 2011م عندما كان يزور القصر ليتعرف إلى الوضع العام بإعادة بناء القصر مع تنفيذ الإصلاح الشامل فانطلقت الأعمال الشاملة عام 2013م. واستكملت أعمال الإعمار والإصلاح الشامل في سبتمبر 2017م. ويتكون مبنى القصر من 3 طوابق على مساحة عامة 6900 م2 وتحوي قاعة للحفلات الموسيقية بسعة 750 مقعد بجانب غرف الضيوف والماكياج والإخراج وصالة للرقص ومقهى وغرف التدريب وورشات عمل فنية.

كما تفقد الرئيس إلهام علييف بساط حائط بقصر الثقافة في شكل قماش النجود وأحيط علما بان النجود نسجتها خالدة سيدوفا عام 1980م ويتألف من 6 أقسام مترابطة وتعكس عن اهم صفحات تاريخ أذربيجان الأدبي والثقافي والفني.

كما تعرف الرئيس إلهام علييف على منتجات يدوية محلية.

وتنشط في القصر دورات الغناء وعزف الآلات الموسيقية المختلفة أيضا.

هذا وكان أذربيجان يعتز دائما بثقافته الغنية حيث أن قيمه الثقافية جزء لا يتجزأ من الثقافة العالمية.