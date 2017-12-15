الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح مصنع الدرفلة والأنابيب في سومغايت بعد إعادة البناء

سومغايت، 15 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 15 ديسمبر كانون الأول اليوم في حفل افتتاح مصنع الدرفلة والأنابيب في سومغايت التابع لشركة باكو للصلب وذلك بعد عمليات إعادة البناء الشامل.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس مجلس الرقابة لشركة باكو للصلب راسم محمدوف قدم معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة بالمصنع للرئيس إلهام علييف.

وجاء فيها أن مصنع الأنابيب المدرفلة الأذربيجاني تأسس عام 1947م وبلغ فعالياته الإنتاجية بالطاقة الكاملة في ديسمبر 1952م وكان احد المصانع الـ 26 الذي كان ينتج الأنابيب غير الملحومة والذي استخدم 12 الف عامل بقدرة الإنتاج البالغة مليون طن سنويا واصبح المصنع احد المصانع الـ 3 في الاتحاد السوفييتي عام 1979م بتشغيل خط إنتاج المواسير للحفر في صناعة النفط. ولكن المصنع أوقف فعالياته بالكامل عام 1995م. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف عام 2016م خلال افتتاح مصنع الأوكسجين التابع لشركة باكو للصلب تمت إعادة بناء المصنع خلال مدة قصيرة ليكون جاهزا للإنتاج.

وشغل الرئيس إلهام علييف المصنع.

وتم توظيف 531 عامل في المصنع براتب شهري متوسط يبلغ 1500 مانات ويعمل المصنع بدوام العمل اليومي الكامل بالتناوب الثلاثي.

ولدى المصنع اتفاقيات التصدير لمنتجاته إلى ألمانيا وهولندا والبلجيكا وإيطاليا والنمسا وتركيا وروسيا وكازاخستان وليتوانيا وأوكرانيا.

وفي ختام الحفل التقطت صور تذكارية.