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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يهنئ ملك مملكة البحرين

    ١٥‎.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٥‎٨]

    باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

    وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم شعب أذربيجان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين اطراد التقدم والازدهار.

    وعبر فخامته فيها عن يقينه من أن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين أذربيجان والبحرين ستزداد تطورا وتوسعا بما يصب في مصالح الشعبين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يهنئ ملك مملكة البحرين
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