باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.91 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 0.25 دولار.

AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا

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