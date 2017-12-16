النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٧ [١٣:٣٤]
باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.91 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 0.25 دولار.
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