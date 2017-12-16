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    زلزال قوته 6.8 درجات يضرب إندونيسيا

    ١٦.١٢.٢٠١٧ [١٤:٢٣]

    باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال قوته 6.8 درجات جزيرة جاوة في إندونيسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن مركز الزلزال يقع على عمق 92 كيلومترا ويبعد 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا. وفقا لمعلومات وسائل الإعلام المحلية، قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 5 أخرين ولحقت أضرار ببعض المباني.

    AZERTAG.AZ :زلزال قوته 6.8 درجات يضرب إندونيسيا
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    زلزال قوته 6.8 درجات يضرب إندونيسيا