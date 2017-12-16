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    روبوتات في البريد الكازاخي

    ١٦.١٢.٢٠١٧ [١٦:٤٢]

    أستانا، 16 ديسمبر (أذرتاج).

    بدأ مكتب هيأة البريد الكازاخستانية في العاصمة أستانا الاستعانة بروبوت باسم "كوانيش".

    يرد الروبوت على 100 سؤال ويقدر على تمييز وجوه الزبائن. كذلك يستطيع الروبوت الرد على أسئلة عن حالة الطقس وتحديد احداثيات أماكن الزبائن وإعلان كلمة السر المتجددة لواي فاي دائما.

    تخطط هيأة البريد الكازاخستانية في تطبيق هذه التجربة في المدن الأخرى للبلد.

    AZERTAG.AZ :روبوتات في البريد الكازاخي
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