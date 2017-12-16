أذرتاج وكازينفورم تملكان إمكانات فعلية لتعاون أوثق بالمحافل الدولية

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

تحرص أذربيجان وكازينفورم على رفع علاقاتهما للشراكة المستمرة منذ السنوات الطويلة لمستوى جديد وعلى المزيد من تعميقها.

وابلغ مراسل أذرتاج أن آفاق العلاقات القائمة بين وكالتي الانباء الرائدتين الأذربيجانية والكازاخستانية نوقشت في لقاء جمع المدير العام لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف والمديرة العامة لوكالة كازينفورم بيبي نور تانيلبايفا.

وشهد اللقاء المنعقد بمقر أذرتاج في باكو اليوم تأكيدا خاصا على أهمية الفعاليات المشتركة لدى المنظمات الدولية للإعلام. وأشار الجانبان إلى وجود إمكانات فعلية من اجل تعاون أوثق وأكثر ثمارا لدى المحافل الدولية بينهما. وترأس أذرتاج حاليا المؤتمر العالمي لوكالات الانباء ومنظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا واتحاد وكالات الانباء الناطقة بالتركية بينما انتخبت كازينفورم في الجمعية العامة الـ 15 لأوانا المنعقدة في باكو خلال نوفمبر العام الماضي عضوا للجنة الفنية لدى المنظمة واعرب مدير أذرتاج أن الوكالة جاهزة لدعم لازم كفيل بتوسيع فعاليات كازينفورم بالمنظمة.

وأفادت مديرة كازينفورم بيبي نور تانيلبايفا أن الوكالة الكازاخستانية على استعداد لتكثيف التعاون مع أذرتاج وهي داعمة تنفيذ مشاريع مشتركة.

وبحث الطرفان في اللقاء سبل تكثيف العلاقات وكذلك تبادلا الآراء حول جوانب تطوير الإعلام الحديث.