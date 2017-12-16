باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج قلدت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا بوسام الأميرة أولغا الرسولية المقدسة من الدرجة الثانية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وابلغ مراسل أذرتاج أن السيدة مهران علييفا منحت لها هذا الوسام لدعمها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكذلك لخدماتها العديدة الرامية إلى تعزيز الصداقة بين روسيا وأذربيجان ومنحه بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

AZERTAG.AZ : منح جائزة عالية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لنائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا

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