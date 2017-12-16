لجنة المؤسسات الدينية: هناك جماعات دينية تسعى إلى مواجهة هويتنا الدينية هويتنا القومية سعيا هادفا

خاتشماز، 16 ديسمبر، أذرتاج

مؤتمر مشترك منظم عن جانب اللجنة الحكومية لشؤون المؤسسات الدينية وإدارة السلطة التنفيذية لمحافظة خاتشماز شمال البلاد بحث موضوع «التضامن الإسلامي: تحديات حديثة وتثقيف ديني».

وابلغ مراسل أذرتاج أن نائبة محافظ خاتشماز ائلهامه نزروفا قدمت معلومات مفصلة حول الوضع الديني بالمحافظة وتناولت فعاليات منفذة في المنطقة ضمن برامج «عام التضامن الإسلامي» وشددت على أن العمليات والتطورات الجارية في العالم الإسلامي تجعل تضامنا إسلاميا ضروريا.

وخطب في المؤتمر نائب رئيس اللجنة الحكومية كوندوز اسماعيلوف تحدث عن فعاليات توعوية وتثقيفية على نطاق الجمهورية ضمن عام التضامن الإسلامي مفيدا أن بيئة التسامح الشامل الموجود في أذربيجان نموذج للعالم جمعاء لافتا إلى أن البلد يغيب عنه أي مظهر من التمييز الديني والقومي والعرقي.

وتطرق اسماعيلوف إلى مشاكل قائمة في مجال الدين بالمستوى الفكري مبلغا أن إحداها هي المساعي الرامية إلى مواجهة هويتنا الدينية هويتنا القومية موضحا «أننا نقصد بالهوية الدينية الإسلامَ وبالهوية القومية الأذربيجانيةَ منوها إلى أن هناك جماعات دينية عدة تسعى بتعمد إلى مواجهتهما وصدامهما.