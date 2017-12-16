زيادة عدد سكان أذربيجان بنسبة 0.7 %

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

وصل عدد سكان أذربيجان حتى الأول من شهر نوفمبر الماضي لعام 2017م إلى 9 ملايين و 883 ألف و 341 نسمة بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.7 في المائة أو 73 ألفا و 360 شخص ابتداء من بداية العام الجاري.

ونقل مراسل أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن 53 في المائة من السكان مدنيون و 47 في المائة قرويون ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و 50.1 في المائة هن الإناث. والكثافة السكانية تشكل 114 شخص في كيلومتر مربع. لكل 1000 رجل 1006 امرأة.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال فترة الـ 10 أشهر الأولى 120 الف و35 مولودا جديدا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 14.8 مولودا. و 53.1 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و 46.9 في المائة هن الإناث كما أن 2134 مولود هم التوائم و 42 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة يناير – أكتوبر 47 الفا و 695 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 5.9 حالات.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 52 الفا و 61 عقود زواج و 12 الفا و191 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 6.4 عقود زواج و 1.5 طلاق.

كما شكل فائض الهجرة 1020 شخص إيجابيا علما بان عدد الوافدين إلى البلد للإقامة الدائمة خلال الفترة المشار إليها آنفا بلغ 2599 وافد فيما غادر البلد 1579 مواطن.