مرفأ كوليفي يستقبل ناقلة النفط الـ2200

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

مرفأ كوليفي التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في جورجيا استقبل ناقلة النفط الـ2200 وتم تحميلها وتوديعها.

وابلغ مراسل أذرتاج عن موقف المرفأ أن قدرات واستيعاب المرفأ خلال 9 سنوات منذ تشغيله في مايو 2008م زيدت زيادة متتالية ويعمل المرفأ طول السنة دون فاصلة.

وكان المرفأ قد استقبل الناقلة الـ 2100 في نهاية مايو العام الحالي.