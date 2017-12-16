مرفأ كوليفي يستقبل ناقلة النفط الـ2200
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٧ [٢١:٣٤]
باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج
مرفأ كوليفي التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في جورجيا استقبل ناقلة النفط الـ2200 وتم تحميلها وتوديعها.
وابلغ مراسل أذرتاج عن موقف المرفأ أن قدرات واستيعاب المرفأ خلال 9 سنوات منذ تشغيله في مايو 2008م زيدت زيادة متتالية ويعمل المرفأ طول السنة دون فاصلة.
وكان المرفأ قد استقبل الناقلة الـ 2100 في نهاية مايو العام الحالي.
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