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    مرفأ كوليفي يستقبل ناقلة النفط الـ2200

    ١٦.١٢.٢٠١٧ [٢١:٣٤]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    مرفأ كوليفي التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في جورجيا استقبل ناقلة النفط الـ2200 وتم تحميلها وتوديعها.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن موقف المرفأ أن قدرات واستيعاب المرفأ خلال 9 سنوات منذ تشغيله في مايو 2008م زيدت زيادة متتالية ويعمل المرفأ طول السنة دون فاصلة.

    وكان المرفأ قد استقبل الناقلة الـ 2100 في نهاية مايو العام الحالي.

    AZERTAG.AZ : مرفأ كوليفي يستقبل ناقلة النفط الـ2200
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