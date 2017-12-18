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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل مكرس لنتائج المباريات الرياضية

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٠:٢٣]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يقام اليوم حفل مكرس لنتائج المباريات الرياضية في عام 2017 في اللجنة الأوليمبية الوطنية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه يشارك في الحفل رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية إلهام علييف والسيدة الأولى عضوة اللجنة التنفيذية للجنة الأوليمبية الوطنية مهربان علييفا.

    القى رئيس الدولة كلمة في الحفل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل مكرس لنتائج المباريات الرياضية
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