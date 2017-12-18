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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البنك الدولي

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٣]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني اليوم نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف في مجموعة البنك الدولي السيد كيكو هوندا والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البنك الدولي
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