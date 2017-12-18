مجلس إذاعة التلفزيون يتلقى 3 طلبات بتشغيل قناة تلفزيونية متخصصة للأنباء

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت في 16 ديسمبر كانون الأول فترة مسابقة أعلن عنها المجلس الوطني لإذاعة التلفزيون والراديو لتشغيل قناة تلفزيونية متخصصة للأنباء على التردد الـ 31 في أراضي العاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون للبث على نطاق الجمهورية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المجلس تلقى 3 طلبات عن كل من شركة «باكو أرت لاب» ذ.م.م. و«تركيل تي وي» ذ.م.م. و«ميديا ماستر» ذ.م.م.

وعلى المجلس أن يعلن قرارا نهائيا بعد النظر في نتائج المسابقة خلال مدة أقصاها 60 يوما من يوم إعلان المسابقة وفقا لمطالب القانون «في بث التلفزيون والراديو».