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    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية خلال 11 شهرا

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٦:٤٠]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أنتجت خلال أشهر يناير- نوفمبر من العام الجاري بأذربيجان الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية بقيمة 188.7 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية سجل زيادة بنسبة 28.5 في المائة، أما إنتاج المعدات الكهربائية فزاد بنسبة 50.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأنتجت خلال تلك الفترة، 10.4 في المائة مولد للطاقة و1.6 في المائة مبرد وزاد إنتاج أجهزة التلفزيون بنسبة 44.4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية خلال 11 شهرا
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