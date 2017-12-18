منح جنسية أذربيجان لـ 573 شخص منذ مطلع العام

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

قال برويز موسايف إن أذربيجان رخّص 38020 شخص للإقامة المؤقتة و2752 شخص للإقامة الدائمة في البلد خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري.

ونقل مراسل أذرتاج عن موسايف نائب رئيس جهاز الهجرة الأذربيجاني قوله في اجتماع مكرس لليوم العالمي للمهاجر في 18 ديسمبر اليوم في باكو إن أذربيجان منح جنسية البلد لـ 573 شخص منهم 378 عديم الجنسية بجانب منح صفة لاجئ لثلاثة متقدم تضم مراجعاتهم 8 أشخاص عموما.

وأوضح موسايف أن حكومة أذربيجان تعمل على حماية حقوق المهاجرين مفيدا أن سجل الجهاز يحوي 67 شخصا بصفتهم لاجئين منهم 44 شخصا بصفتهم متقدمين و23 شخصا من أفراد عائلاتهم.

وزاد أن الجهاز ضمن عودة اكثر من 10 آلاف اجنبي إلى بلادهم بعودة طوعية.