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    رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: يستمر العمل على توقيع اتفاقية شاملة مع أذربيجان

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٣٢]

    باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

    ابلغ كستوتيس يانكاؤسكاس أن العمل على توقيع اتفاقية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان مستمر.

    ونقل مراسل أذرتاج عن يانكاؤسكاس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان قوله في اجتماع مكرس لليوم الدولي للمهاجرين في باكو إن المؤسسة التي يمثل عنها تنفذ مشاريع مهمة بالتعاون مع جهازي الهجرة وحرس الحدود الأذربيجانيين موضحا «أننا نريد أن يزور أذربيجان أكثر أوروبي وأن يذهب أكثر أذربيجاني إلى أوروبا ونحرص على توسيع التعاون في هذا الاتجاه».

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: يستمر العمل على توقيع اتفاقية شاملة مع أذربيجان
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