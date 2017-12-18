البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 19 ديسمبر
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٤]
باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية لـ19 ديسمبر كانون الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 19 ديسمبر.
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