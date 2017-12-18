أذرتاج مستعدة لإقامة علاقات تعاون مع مؤسسات إعلامية سودانية

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج).

أذرتاج مستعدة لإقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية السودان.

قيل هذا في لقاء جرى اليوم في مقر وكالة أذرتاج الرسمية الأذربيجانية للأنباء مع ممثلي عدة قنوات تلفزيونية وصحف ووكالات سياحة من السودان.

وتمت الإشارة في اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد السوداني المتكون من ممثلي وممثلات القنوات التلفزيونية السودانية (تلفزيون السودان، والشروق والسودانية 24 والنيل الأزرق) وصحيفتي "المجهر" و"الرأي العام"، وشركة "آبنوس كو" السياحية الى ضرورة إقامة علاقات إعلامية وثيقة للمزيد من التقارب بين البلدين.

قال المدير العام لوكالة أذرتاج أصلان أصلانوف ان أذرتاج أقامت علاقات مع أكثر من 100 وكالة. ترأس الوكالة المؤتمر الدولي لوكالات الانباء ومنظمة اتحاد وكالات انباء دول آسيا والمحيط الهادئ، وهي عضو في تحالف وكالات الانباء الأوروبية.

أضاف المدير العام ان الوكالة تتعاون مع القنوات التلفزيونية والصحف المختلفة للعديد من الدول. والوكالة مستعدة لإقامة علاقات مع وكالة السودان للأنباء وقنوات تلفزيونية وصحف سودانية، الى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة معها. وهذا سيساهم في زيادة التقارب بين الشعبين.

أحاط أصلان أصلانوف الضيوف علما بتاريخ أذربيجان وإعادة استقلالها. قيل ان الرئيس الاذربيجاني الحالي إلهام علييف يواصل إنجازات في تنمية البلاد أسسها الزعيم القومي حيدر علييف وتعتمد على التضامن والتسامح والتنوع والحوار الثقافي بين الحضارات. كما قيل ان العاصمة الأذربيجانية باكو أصبحت مكانا لمناقشة المسائل التي تؤرق المجتمع الدولي حاليا، ذلك من خلال اجتماعات تستضيفها في حضور العلماء الحائزين على جائزة نوبل وعلماء وخبراء ودبلوماسيين مشهورين.

كما قال أصلانوف ان حوالي 200 ممثل وخبير إعلامي من 80 بلدا أجروا مناقشات مثمرة في المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الانباء في باكو في نوفمبر العام الماضي.

ذكرت مذيعة قناة "الشروق" التلفزيونية السيدة إكرام محمد عبدالله ان بلادها تسعى حاليا الى استغلال إمكانيات الإعلام والصحافة استغلالا واسعا لنقل الحقائق السودانية الى المجتمع الدولي. وقالت ان الطرف السوداني حريص على إقامة علاقات مع وكالة أذرتاج التي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال وترأس المنظمات الإعلامية الشهيرة في العالم مشيرا الى ضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال.

رد المدير العام لوكالة أذرتاج على أسئلة الضيوف حول بيئة التسامح في أذربيجان والسياحة الصحية العلاجية. كذلك احيط الضيوف السودانيون علما بإمكانيات البنية التحتية السياحية في البلد.

الى جانب ذلك، اجري في اللقاء تبادل الآراء حول اتجاهات جديدة في الاعلام المعاصر والتحديات أمامه وامكانيات تحقيق مشاريع مشتركة ومسائل تنظيم زيارات متبادلة.

بعد ذلك، قام أعضاء الوفد السوداني بزيارة تفقدية في قسم تحرير الاخبار المصورة وخدمة فيديو في الوكالة.